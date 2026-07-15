39 مليونا تنقل جرينوود إلى فنربخشة

تعاقد نادي فنربخشة التركي مع المهاجم الإنجليزي مايسون جرينوود قادمًا من فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم مقابل 39 مليون يورو وبعقد مدته أربعة مواسم.

وقال الجناح الدولي السابق، البالغ 24 عامًا، في بيان نشر على حسابات نادي فنربخشة على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء: «أنا سعيد جدًا بوجودي هنا وآمل أن نعيش موسمًا رائعًا».

وأنهى جرينوود موسمه الأول مع مرسيليا في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بالشراكة بعدما سجل 21 هدفًا، كما خاض مع الفريق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه يغادر النادي بعد أداء أقل بريقا في النصف الثاني من الموسم.

وبعد معاقبته من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة بغرامة قدرها 10 ملايين يورو وإخضاعه لرقابة على انتقالاته وكتلة أجوره من قبل هيئة الرقابة المالية للأندية الفرنسية، أصبح مرسيليا مضطرًا لإتمام صفقات بيع خلال الصيف لإعادة التوازن إلى أوضاعه المالية المتعثرة، بعدما أنهى موسم 2025-2026 في المركز الخامس، ما سيحرمه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكان يُنظر إلى جرينوود على أنه أحد أكبر المواهب الإنجليزية بعدما أصبح لاعبا دوليًا في سن التاسعة عشرة فقط عندما كان يدافع عن ألوان مانشستر يونايتد، لكنه غادر الأخير وانضم إلى مرسيليا في صيف 2024 بعد عامين من اتهامه بالعنف الأسري ومحاولة الاغتصاب قبل أن تسقط عنه التهم لاحقًا.

ونتيجة ما وجه إليه، لجأ يونايتد إلى إيقاف جرينوود، فغادر إنجلترا في أغسطس 2023 بعد عام ونصف من دون لعب، قبل أن يعيد إطلاق مسيرته بقضاء موسم مع خيتافي الإسباني ثم الانتقال إلى مارسيليا.

وعلى أرض الملعب، قدم الجناح السريع موسمًا أول ناجحًا مع 22 هدفًا في 36 مباراة، مساهمًا بشكل كبير في احتلال مرسيليا المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن ناحية الأرقام، واصل غرينوود هز الشباك الموسم الماضي مسجلًا 26 هدفًا في مختلف المسابقات، بينها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا. لكن مردود الجناح تراجع في النصف الثاني من الموسم، على غرار الفريق بأكمله.