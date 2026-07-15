ماك أليستر: لن نتغير.. وننتظر معركة متوترة

توقع أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، مواجهة قوية ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم الأربعاء، رغم عدم ظهورها بالحماس ذاته الذي اعتاد عليه لاعبوها في الدوري الممتاز.

ويقضي ماك أليستر «27 عامًا» موسمه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج باللقب مع ليفربول العام الماضي، وقال في تصريحات صحافية الثلاثاء إنه لاحظ اختلافًا في أداء الإنجليز خلال المونديال.

وأضاف: «ألعب ضد معظم هؤلاء اللاعبين كل أسبوع، ومن الواضح أنهم يتمتعون بقوة بدنية كبيرة للغاية.. لكنني أعتقد أننا لاحظنا خلال كأس العالم الحالية - ولا أعرف إن كان يمكن وصف ذلك بالإرهاق - أنهم لم يلعبوا بالحماس نفسه الذي يميز الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال لا أعرف ما إذا كان ذلك يعود إلى الحرارة أو الظروف الجوية أو عوامل أخرى، لكن من الواضح أنهم فريق عظيم. نحن نكن لهم احترامًا كبيرًا، كما نفعل مع كل منتخب واجهناه».

ولفت ماك أليستر إلى أن حسم المواجهة مع إنجلترا قد يعتمد على الجانب الذهني بالقدر ذاته على الجانب البدني. أعتقد أن العقلية هي أهم شيء بالنسبة لنا وبالنسبة للاعبين بشكل عام هناك بالطبع جوانب تكتيكية وفنية تحدد طبيعة هذه الرياضة، لكن الأهم هو القدرة على الجمع بين هذه العناصر كلها». وأكد اللاعب ثقتهم الكبيرة بأنفسهم :«نعرف تماما ما الذي نقوم به، ولن نغير نهجنا».

وخاضت الأرجنتين عدة مواجهات صعبة في طريقها إلى الدور قبل النهائي، إذ تجاوزت منتخب الرأس الأخضر بصعوبة في دور 32، ثم عادت من تأخرها بهدفين لتفوز على مصر في دور 16، قبل أن تحتاج إلى وقت إضافي للتغلب على سويسرا، التي لعبت بعشرة لاعبين، في دور الثمانية.

وأوضح نجم ليفربول: «صحيح أننا ربما عانينا أكثر قليلًا مما كنا نأمل، لكن هذه هي طبيعة كأس العالم. يحدث ذلك دائما لأنك تواجه منتخبات قوية ومميزة.. أتوقع أن تكون مباراة الغد شديدة الندية والإيقاع، وبالطبع ستشهد قدرًا كبيرًا من التوتر من جميع الأطراف».