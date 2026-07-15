إسبانيا تبكي فرنسا.. وتبلغ النهائي

بلغ المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2-0، الثلاثاء في دالاس ضمن دور الأربعة من كأس العالم 2026.

وكرس منتخب« لاروخا» من خلال هذا الانتصار عقدته أمام «الديوك» بعدما أطاح بهم في ثلاث بطولات مختلفة تواليًا بعد كأس أوروبا 2024 «2-1»، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 «5-4».

وسجل ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء «22»، وبيدرو بورو «58» هدفي المنتخب الإسباني.

وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرسي مع الأرجنتين «حامل اللقب» أو إنجلترا اللذين يلتقيان الأربعاء في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.