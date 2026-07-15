ديمتروك يقود ملاكمة القادسية

أعلنت إدارة شركة نادي القادسية، الثلاثاء، التعاقد مع المدرب العالمي ديمتري ديمتروك لقيادة الفريق الأول للملاكمة لفئتي الرجال والسيدات.

وطبقًا لحساب القادسية على منصة «إكس» شغل ديمتروك منصب مدرب الأداء العالي في الاتحاد الإيرلندي للملاكمة خلال الفترة من 2011 إلى 2023، وأسهم في إعداد المنتخبات الإيرلندية للمشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، وكان ضمن الجهاز الفني الذي حقق الميدالية الذهبية عبر الملاكمة كيلي هارينجتون، إضافة إلى برونزية إيدان والش في أولمبياد طوكيو.

وسبق أن تولى ديمتروك قيادة منتخبات وأندية في أوروبا وآسيا، أبرزها منصب المدير الفني لمنتخب الهند للملاكمة، بإعداده اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وأسهم في تحقيق سبعة مقاعد أولمبية، إلى جانب قيادة المنتخب الهندي لتحقيق أربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للسيدات، وثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم للرجال، والتتويج بجائزة أفضل منتخب في العالم.

وأوضح النادي الشرقي في بيانه أن التعاقد مع المدرب ديمتروك امتدادًا لنهج نادي القادسية في تعزيز منظومة الألعاب المختلفة، والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير مستوى اللاعبين، وبناء قاعدة تنافسية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم النادي في مختلف المحافل الرياضية.