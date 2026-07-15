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خيبة «الديوك»

2026.07.15 | 12:50 am
تبددت آمال المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في بلوغ نهائي المونديال للمرة الثالثة تواليًا بعد خسارته أمام نظيره الإسباني 0-2، الثلاثاء في دور الأربعة لكأس العالم 2026 (الوكالات)
خيبة «الديوك»

خيبة «الديوك»

خيبة «الديوك»

خيبة «الديوك»

خيبة «الديوك»

خيبة «الديوك»