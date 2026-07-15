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فرحة النهائي
2026.07.15 | 12:54 am
تأهل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2-0 خلال المواجهة التي جرت في دالاس، الثلاثاء ضمن منافسات دور الأربعة (الوكالات)
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