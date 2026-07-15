فرحة النهائي

تأهل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2-0 خلال المواجهة التي جرت في دالاس، الثلاثاء ضمن منافسات دور الأربعة (الوكالات)