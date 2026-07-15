ديشان: اللاعبون محطمون.. والخسارة مؤلمة

أقر ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، بأن لاعبيه لم يقدموا المستوى المأمول بعد الخسارة أمام إسبانيا 0-2، في دالاس ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، الثلاثاء.

وقال ديشان لقناة «إم6»: «هناك الكثير من خيبة الأمل، واللاعبون محطمون لأن طموحاتنا كانت كبيرة، حتى وإن كان يجب علينا أيضًا أن نكون منطقيين ونعترف بأننا كنا أقل مستوى من الناحية الفنية أمام فريق أحسن التحكم في مجريات الأمور، بل وأكثر من ذلك. لكن المسؤولية تقع علينا أولًا، ولا أريد اتهام أي طرف».

كما تساءل ديشان عن مستوى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي قاد المواجهة، قائلًا: «هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟ لن أجيب عن ذلك. وليس لأننا خسرنا أقول هذا. كانت هناك العديد من الحالات، وغالبًا ما ذهبت ضدنا أيضًا، لكن السبب الأول يبقى أننا كنا أقل مستوى بقليل وأقل خطورة هجوميًا مما كان يمكن أن نكون عليه، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات التي كان من الممكن أن تخلق مواقف وفرصًا».

وأضاف: «علينا أن نتقبل ذلك، فهذا هو أعلى مستوى في كرة القدم، حتى وإن كان مؤلمًا، لا أريد أن أتنكر لكل ما تم إنجازه، لكن في هذه المباراة تحديدًا، أظهرت إسبانيا شيئًا إضافيًا».