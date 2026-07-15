دي لا فوينتي: أملك أفضل منتخب في العالم

أثنى لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، على لاعبيه واصفًا إياهم بـ«أفضل منتخب في العالم» بعد الفوز على فرنسا 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2026، الثلاثاء.

وكان دي لا فوينتي كرر مرارًا أن إسبانيا هي أفضل منتخب في البطولة، وبدا فخورًا للغاية بعدما تفوق «لا روخا» على فرنسا وحجز مقعده في نهائي كأس العالم المقرر الأحد.

وحقق دي لا فوينتي انتصاره الثالث تواليًا على فرنسا في المباريات الرسمية.

وقال دي لا فوينتي: «بدأنا قبل نحو أربع أعوام بفكرة، وظللنا أوفياء لهذه الفكرة، وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم».

وأضاف: «واجهنا اليوم أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم. وهذا أمر مختلف».

وقال عن لاعبيه: «هؤلاء اللاعبون يستحقون كل شيء. يومًا بعد يوم أظهروا التزامهم وتضامنهم وكرمهم وموهبتهم. إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلًا».