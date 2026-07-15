الهلال.. رحيل مالكوم مشروط

يتقدم البرازيلي مالكوم فيليبي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، القائمة المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في النمسا فجر الأربعاء وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وضمت القائمة المغادرة إلى جانب مالكوم اللاعبين الأجانب جميعهم في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما المنتقل إلى الهلال يناير الماضي، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح المصدر أن الجناح البرازيلي قد يكمل مسيرته في الأزرق العاصمي بالموسم الرياضي الجديد في حال لم تصل عروض مناسبة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل مالكوم إلى الهلال صيف 2023 قادمًا من زينت الروسي ولعب مع الأزرق 138 مباراة سجل خلالها 46 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويدشن «الأزرق» تجريبياته في المعسكر أمام شتورم جراتس النمساوي، في 19 يوليو الجاري، تليها مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ثم مولودية الجزائر في 24 و29 من الشهر ذاته، ويختتمها أمام الأهلي القطري في 3 أغسطس المقبل.

ويستعد الفريق للموسم المقبل تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي كسِب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال موسمه الأول في النادي، ونافس على لقب دوري روشن السعودي، المتوج به النصر، حتى الجولة الـ 34 والأخيرة.