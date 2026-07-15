رودريجيز.. صفقة بورنموث الأولى

عزز نادي بورنموث الإنجليزي هجوم فريقه الأول لكرة القدم بالإسباني الأوروجوياني ألفارو رودريجيز قادمًا من إلتشي الثلاثاء، في صفقة قدرت بـ27.5 مليون جنيه إسترليني.

وسجل ابن الـ22 عامًا سبعة أهداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينها ضد برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وبات رودريجيز الذي دافع عن ألوان المنتخبين الإسباني تحت 18 عاما والأوروجوياني تحت 20 عامًا، أول تعاقد يجريه الألماني ماركو روزه المدرب الجديد للفريق بعد موسم مميز مع إلتشي.

وتدرج رودريجيز في أكاديمية ريال مدريد وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في يناير 2023، قبل أن يقضي فترة إعارة مع خيتافي ثم ينضم إلى إلتشي 2025.

وقال رودريجيز لوسائل إعلام النادي:«إنه لشرف كبير أن أكون هنا. لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن، في ذكرى عيد ميلادي، أصبح هذا الحلم حقيقة».