1600 شرطي يراقبون إنجلترا والأرجنتين

تعتزم إدارة شرطة مدينة أتلانتا الأمريكية نشر 1600 شرطي لتعزيز الإجراءات الأمنية استعدادًا لمباراة نصف نهائي كأس العالم الأربعاء بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني، لما يربطهما من منافسة كروية شرسة.

وخلت البطولة من الاضطرابات العنيفة في الثمانينيات والتسعينيات، لكن السلطات لا تريد المجازفة في المباراة الأخيرة من المباريات السبع على ملعب أتلانتا.

وقالت إدارة شرطة المدينة في بيان «عززنا إجراءات السلامة والأمن العام في جميع أنحاء المدينة.. تم بالفعل نشر أفراد وموارد إضافية، وسيستمر توزيعها بشكل استراتيجي للمساعدة في ضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع».

وأشارت إدارة الشرطة في المدينة إلى أن هذه الإجراءات الاستباقية جاءت نتيجة تقييم مستمر لما هو مطلوب لتأمين المباريات في أتلانتا.

وأضاف البيان: «تشكل التعديلات جزءًا روتينيًا من إدارة حدث بهذا الحجم، وتهدف إلى ضمان تجربة آمنة وممتعة لكأس العالم».

وقالت وزيرة الأمن الأرجنتينية أليخاندرا مونتيوليفا الثلاثاء إن تعزيز الإجراءات الأمنية نوقش في اجتماع عقد في الولايات المتحدة الإثنين. وأشارت إلى أنه، وللمرة الأولى في البطولة، سيتم توجيه مشجعي الفريقين المتنافسين إلى الملعب عبر مداخل منفصلة. وذكرت في حديث لإذاعة أرجنتينية: «سيكون هناك 1600 شرطي.. نريد أن تكون الاحتفالات سلمية».

ونظرًا لسياسات بيع التذاكر التي اتبعها الاتحاد الدولي «فيفا» في البطولة، سيكون فصل المشجعين داخل الملعب، كما يحدث بشكل روتيني في مباريات كرة القدم المحلية في إنجلترا والأرجنتين، شبه مستحيل في المباراة.

وقالت شرطة أتلانتا إنها تعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» وشركائها في مجال السلامة العامة للتخطيط لمثل هذه الأحداث، لكنها لا تناقش أبدا تقييمات المخاطر التشغيلية المحددة أو تفاصيل التخطيط.

وتشكلت المنافسة الكروية بين الأرجنتين وإنجلترا عبر خمس مواجهات سابقة في كأس العالم، شهد عدد منها حوادث مثيرة للجدل.

واشتد هذا التنافس في أعقاب الصراع العسكري الذي اندلع عام 1982 بين البلدين حول جزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي، والذي أسفر عن مقتل 907 أشخاص.

وقالت مونتيوليفا إن مشجعي الأرجنتين لن يتمكنوا من إدخال أي أعلام أو لافتات إلى ملعب أتلانتا تدعي السيادة على جزر فوكلاند، التي يطلق عليها الأرجنتينيون اسم جزر مالفيناس.

وأوضحت: «يحظر إدخال أي عناصر تحمل أي نوع من الرسائل الاستفزازية، سواء كانت ذات محتوى سياسي أو عنصري. ولن يسمح لهم بإدخال أعلام أو لافتات تحمل هذا المحتوى».

وتحسنت سمعة مشجعي إنجلترا بشكل كبير مقارنة بالفترة التي كانت فيها عناصر من المشاغبين تثير أعمال عنف في نسختي 1982 و1998 من كأس العالم.

وقالت رابطة مشجعي كرة القدم الإنجليزية، التي تقدم الدعم والخدمات لمشجعي إنجلترا، في بيان صدر قبل مباراة قبل النهائي: «الطريقة التي تصرف بها مشجعو إنجلترا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية جعلت بلدنا فخورًا».

وأضافت: «واصلنا إثبات أن الصور النمطية البالية لا تعبر عنا فلنحرص على الاستمرار في رعاية بعضنا البعض، وتمثيل إنجلترا بشكل يدعو للفخر، وتذكير الجميع مرة أخرى بأننا نمتلك أفضل مشجعين في العالم».