مبابي: تحطمت أحلامنا.. ومستوانا لا يليق بنصف النهائي

عبّر كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن أسفه بعد خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 على يد إسبانيا 0-2 الثلاثاء في أرلينجتون قرب دالاس، مؤكدًا أنه «لم يقدم المباراة التي كان يريد تقديمها».

وقال المهاجم الفرنسي لقناة «إم6»: «أعتقد أننا لم نقدم المباراة التي كنا نريدها، سواء من الناحية التكتيكية أو حتى الفنية أو على مستوى الأداء العام الذي قدمناه. وعندما لا تقدم ما يُفترض بك تقديمه في نصف نهائي كأس العالم، فإنك لا تفوز».

واعترف مبابي بوجود «خيبة أمل هائلة»، مشيرًا إلى أن «الزرق» ارتكبوا الكثير من الأخطاء الفنية أمام الإسبان، ما حال دون قدرتهم على إيذائهم في اللحظات التي كان ينبغي فيها القيام بذلك.

وأضاف مبابي: «إسبانيا التزمت بخطتها وبالهوية التي اشتهرت بها، فهي فريق يحب الاستحواذ على الكرة والتحكم بإيقاع المباراة. كان هدفنا الضغط عليهم عاليًا لمنعهم من فرض هذا الإيقاع، لأنهم أفضل منا في التحكم بالمباراة. لكننا لم ننجح في فعل ذلك».

كما أسف لاعب ريال مدريد الإسباني لأن فابيان رويس ورودري لاعبي الوسط الإسبانيين حصلا على وقت كبير للعب.

وتابع: من الناحية الفنية «لم تكن التمريرات الأولى ولا اللمسات الأولى بالمستوى الذي يليق بنصف نهائي كأس العالم، وإذا كنا موضوعيين، فإننا لم نوفر جميع المقومات اللازمة لبلوغ النهائي اليوم».

وستلعب فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث السبت في ميامي ضد إنجلترا أو الأرجنتين.

وأوضح مبابي الذي خاض النهائي في آخر نسختين: «كان حلمًا بالنسبة إلينا أن نبلغ النهائي، وأن نمنح بلدنا فرصة مواصلة الحلم وصناعة التاريخ، عندما نفوز، نفوز ورؤوسنا مرفوعة، وعندما نخسر، يجب أن نخسر أيضًا ورؤوسنا مرفوعة».