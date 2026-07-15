بعد الرحلة الأوروبية.. ليفاندوفيسكي يبدأ الحلم الأمريكي

يتطلع المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفيسكي إلى تقديم دفعة كبيرة لفريق شيكاغو فاير الأمريكي الأول لكرة القدم، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوفه الثلاثاء، وخوضه أول حصة تدريبية مع زملائه الجدد.

ووقع قائد المنتخب البولندي، ونجم برشلونة السابق «37 عامًا»، عقدًا لمدة عامين مع الفريق الأمريكي، بعد انتهاء مشواره الأوروبي الزاخر بالألقاب والإنجازات في مايو الماضي.

وقال ليفاندوفيسكي في مؤتمر صحافي بالمنشأة التدريبية لناديه الجديد: «لم أستطع تخيل نفسي مع نادٍ مختلف غير برشلونة، ولهذا كنت أعلم أن الخطوة التالية ستكون خارج أوروبا. وبالطبع ليس من السهل الانتقال إلى الولايات المتحدة، لكني متحمس جدًا للتجربة الجديدة».

وسجل اللاعب 119 هدفًا في 192 مباراة مع برشلونة، وتوج معه بثلاث بطولات بالدوري خلال أربعة مواسم، مع لقب في كأس الملك وثلاثة بالسوبر. ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع بولندا بـ 167، وكذلك الهداف التاريخي بـ 89.

ويرى ليفاندوفيسكي، الذي تألق أيضًا مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين، إمكانية الفوز بالألقاب مع فريقه الجديد، لكن بشرط العمل بجد.

ويحتل فريق المدرب فاير جريج بيرهالتر المركز الثالث في القسم الشرقي، بينما يستعد الدوري لاستئناف مبارياته بعد فترة توقف لكأس العالم الأسبوع الجاري، باستضافة فانكوفر وايتكابس الخميس، وربما يشارك ليفاندوفيسكي للمرة الأولى.

وقال بيرهالتر في المؤتمر: «نحن متحمسون بوصول ليفا ولرؤيته كيف يمكنه تغيير ثقافتنا.. لدينا فريق جيد الآن، لكن بإمكانه أن يساعدنا على الوصول إلى القمة».

ومن المتوقع أن يشكل ليفاندوفيسكي شراكة هجومية مع البلجيكي هوغو كويبرز، الذي يعد هداف الدوري بـ 13 هدفًا.

وأوضح بيرهالتر: «ليس من الشائع اللعب بمهاجمين هذه الأيام، لكننا نعمل بجد على تكييف الأمور حول منطقة الجزاء، وكيف نؤثر على خط الدفاع».