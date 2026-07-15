ثارب يحقق أول انتصار احترافي في الحواجز

حقق الأمريكي الشاب جاكوبي ثارب الذي حطم الشهر الماضي الرقم القياسي العالمي في سباق 110 أمتار حواجز، انتصاره الأول على الصعيد الاحترافي الثلاثاء في لقاء بودابست لألعاب القوى، مسجلًا زمنًا رائعًا قدره 12.85 ثانية رغم تخفيف سرعته في الأمتار الأخيرة.

وصدم الأمريكي البالغ 20 عامًا عالم ألعاب القوى الشهر الماضي عندما حطم الرقم القياسي العالمي بتسجيله 12.75 ثانية خلال تصفيات بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الأمريكية (أن سي أيه أيه)، متفوقًا على الرقم الذي سجله مواطنه أريس ميريت (12.80 ث) منذ 7 سبتمبر 2012.

وانطلق ثارب بقوة منذ البداية لدرجة أنه سمح لنفسه بتخفيف الوتيرة قبل بضعة أمتار من خط النهاية، من دون أن يمنعه ذلك من تسجيل ثاني أفضل توقيت في العالم لهذا العام بعد رقمه القياسي.

وتقدم على مواطنيه جمال بريت (13.01 ثانية) وكورديل تينش (13.06 ثانية).

وشهد لقاء بودابست أيضًا فوز أسطورة القفز بالزانة البطل الاولمبي والعالمي السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس بعدما تخطى ارتفاع 6.07 أمتار، قبل أن يفشل في محاولة تحسين رقمه القياسي العالمي للمرة السادسة عشرة على ارتفاع 6.32 أمتار (بفارق سنتيمتر واحد عن الرقم القياسي الذي حققه في آذار/مارس وقدره 6.31 م).

كما فازت البطلتان الأولمبيتان الأميركية ماساي راسل وجوليان ألفريد من سانت لوسيا في اختصاصيهما، إذ سجلت الأولى 12.33 ثانية في سباق 100 متر حواجز، فيما حققت الثانية 10.87 ثانية في سباق 100 متر.

في المقابل، كان اليوم أكثر صعوبة بالنسبة للفرنسية سيرينا سامبا-ماييلا. فصاحبة الميدالية الفضية الأولمبية في سباق 100 متر حواجز حلت في المركز الأخير بزمن 13.09 ثانية، بعيدا عن الأزمان التي سجلتها في بداية الموسم (افضلها 12.50 ثانية).