توخيل: الأرجنتين وإنجلترا أكثر من مجرد مباراة

وصف الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، مواجهات الأرجنتين وإنجلترا بـ «أكثر بكثيرٍ من مجرد مباراةٍ»، عشية اللقاء المنتظر بينهما ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026، الأربعاء، في أتلانتا.

وتُعدُّ تحديات الأرجنتينيين والإنجليز واحدةً من أكبر كلاسيكيات المنتخبات الوطنية، وقد ارتبطت بلحظاتٍ «أيقونيةٍ»، منها هدف ماردونا الشهير باليد، والآخر المسمَّى بـ «هدف القرن» لحساب ربع نهائي مونديال المكسيك 1986، لكنْ هذه المنافسة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر كما حدث مع حرب جزر المالوين «فوكلاند» بين البلدين عام 1982.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «لا يمكن القول ببساطةٍ إنها مجرد مباراةٍ أخرى لكرة القدم، لكنْ بوصفنا جهازًا فنيًّا، نفعل ذلك تمامًا: نركز على ما يمكننا التأثير فيه».

وأضاف: «أنا وجهازي الفني لا نتحدَّث بيننا عن الأحداث التاريخية. لا نتحدث عن اللحظات الأيقونية، فالمباراة بحدِّ ذاتها أيقونيةٌ، والتوتر كبيرٌ بما فيه الكفاية».

ورأى أن إنجلترا يجب أن تفرض أسلوبها ونقاط قوتها على الرغم من إدراكه «حجم العقبة» التي تنتظره، وقال: «الأرجنتينيون لا يشعرون بالخوف عندما يتأخرون في النتيجة. إنهم مجموعةٌ شديدة التنافسية. لاعبون يتمتعون بجودةٍ عاليةٍ جدًّا، ولاعبون أصحاب خبرةٍ كبيرةٍ في كل مركز. هم يحبون اللعب عبر العمق، ويستطيعون الدفاع بقوةٍ، لذا أعتقد أنهم يملكون كل المقومات».

وتابع المدرب: «استعددنا لمواجهة أفضل نسخةٍ من الأرجنتين. نتوقَّع، ونأمل، ونطالب أنفسنا بتقديم أفضل ما لدينا في مباراة كرة قدمٍ كبيرةٍ. أعتقد أن جميع المنتخبات في العالم يمكن هزيمتها».

وأثنى توخيل على النجم ليونيل ميسي الذي أظهر مستوى رائعًا في سن 39 عامًا، ويتصدَّر قائمة هدافي البطولة إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهدافٍ لكلٍّ منهما.

واستطرد: «لم تعد هناك كلماتٌ لوصف هذا النوع من الإنجازات، أو حجم المسؤولية، والجودة التي يثبتها مجدَّدًا في هذه البطولة. إنه ببساطةٍ القائد واللاعب الأهم في أي فريقٍ يلعب معه، وبالتأكيد في هذا المنتخب الأرجنتيني».

وسلَّط الضوء على التطور الدفاعي لفريقه طوال البطولة، لكنَّه أقرَّ بضرورة تحسين صناعة اللعب، ورفع وتيرة الهجوم إذا ما أراد اللاعبون بلوغ أول نهائي لهم منذ 60 عامًا.

وسيواجه الفائز في النهائي، الأحد، منتخب إسبانيا الذي تغلَّب على فرنسا 2ـ0 في دالاس، الثلاثاء.

وقال توخيل، مهنِّئًا المتأهلين الجدَّد إلى النهائي: «كلما كبر المسرح، زاد التوتر، لكنَّهم يلعبون بهدوءٍ أكبر، وبثقةٍ أكبر في أنفسهم. إنه أمرٌ مثيرٌ للإعجاب للغاية».

وأكد المدرب الألماني، أن جميع أفراد التشكيلة متاحون لخوض مباراة نصف النهائي، بمَن فيهم ديكلان رايس، لاعب الوسط، الذي خرج بين الشوطين في ربع النهائي أمام النرويج بسبب آثار مرضٍ تعرَّض له. أمَّا الغيابان الوحيدان، فهما لجوردان هندرسون بسبب الإصابة، وجاريل كوانساه للإيقاف.