سكالوني: ذكريات مارادونا أمام الإنجليز لا تفارق قلوبنا

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أنه لا يشعر بالقلق بشأن الإرهاق، أو مستوى أداء لاعبيه خلال مشوارهم نحو بلوغ المربع الذهبي لكأس العالم 2026 مع استعداد بطل العالم ثلاث مرَّاتٍ لتجديد المنافسة التاريخية مع إنجلترا، الأربعاء، ضمن نصف النهائي.

ويتطلَّع حامل اللقب إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية تواليًا بالتغلُّب على فريق المدرب الألماني توماس توخيل في مباراةٍ تستحضر نسخة 1986، والأسطورة دييجو مارادونا.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي: "نحن في حالةٍ جيدةٍ، ولا نُطيق الانتظار. هذه مباراةٌ في نصف نهائي كأس العالم، وآمالنا لا تزال قائمةً، ونحن ممتنون جدًّا لهؤلاء اللاعبين لأنهم أوصلونا إلى هنا مرَّةً أخرى".

واضطرت الأرجنتين، بفريقها المتقدِّم في العمر بقيادة نجمها ليونيل ميسي البالغ 39 عامًا، إلى شقِّ طريقها بصعوبةٍ خلال الأدوار الإقصائية للوصول إلى هذه المرحلة.

ومرَّ "التانجو" بلحظاتٍ صعبةٍ أمام منتخب الرأس الأخضر الذي عاد بالنتيجة في مناسبتين قبل أن يحسم لاعبو سكالوني المباراة 3ـ2 بعد التمديد، ثم احتاج إلى انتفاضةٍ متأخرةٍ للتغلُّب على مصر بالنتيجة ذاتها في أتلانتا قبل اللجوء إلى 30 دقيقةً إضافيةً مرهقةً أخرى لإسقاط سويسرا بعشرة لاعبين 3ـ1، السبت الماضي.

وأضاف سكالوني، الذي قاد "ألبيسيليستي" إلى التتويج في 2022: "قبل شهرٍ ونصف الشهر، لو عُرِض عليَّ الوصول إلى نصف النهائي لكنت قبلت بذلك، لذا لا يهمني كيف وصلنا إلى هنا، ولا أستطيع أن ألوم لاعبي. سواء كنا متعبين أم لا، هذا لا يهمني. هذه مباراةٌ في نصف نهائي كأس العالم".

والتقى المنتخبان في خمس مبارياتٍ بالمونديال، كان أبرزها ضمن ربع نهائي 1986 عندما افتتح مارادونا التسجيل بهدفه الشهير باليد قبل أن يحسم الفوز بمجهودٍ فردي رائعٍ.

وتابع المدرب: "أعتقد أن الجميع يتذكَّر تلك المباراة، وأداء مارادونا، لا سيما الهدف الثاني الذي سيبقى في قلوبنا جميعًا، لأنه كان جميلًا جدًّا، وكان هدفًا رائعًا. أي محبٍّ لكرة القدم يتذكَّره بهذه الطريقة، وصادف فقط أنه جاء في مرمى إنجلترا".

من جهةٍ أخرى، أقرَّ المدافع السابق لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي بأن لاعبيه سيواجهون مهمةً صعبةً في محاولة إيقاف جود بيلينجهام وهاري كين، نجمَي إنجلترا، اللذين سجلا 12 من أصل 13 هدفًا لـ "الأسود الثلاثة" في البطولة، واستطرد: "ننظر دائمًا إلى ما يمكننا تحسينه، وكيف يمكننا تحييد هؤلاء اللاعبين الكبار بأفضل طريقةٍ. ربما نجري تغييرًا، لكنْ من الممكن أيضًا أن نلعب بالتشكيلة عينها. إنهما لاعبان رائعان، ومن بين الأفضل في العالم. أي مدربٍ يتمنَّى أن يكونا متوفرين بين يديه".