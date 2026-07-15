الهلال يغادر إلى النمسا.. ويبدأ المرحلة الثانية

غادرت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم الرياض متوجِّهةً إلى النمسا، الأربعاء، من أجل إجراء معسكرٍ خارجي ضمن المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم المقبل، وفق ما أعلنه حساب النادي في منصة "إكس".

وينطلق معسكر القطب العاصمي 15 يوليو الجاري، ويستمر حتى 3 أغسطس المقبل.

ويستعد الفريق للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي كسِب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال موسمه الأول مع الأزرق العاصمي، ونافس على لقب دوري روشن السعودي قبل أن يُتوَّج به النصر في الجولة الـ 34 والأخيرة.

ويخوض الهلال أربع مبارياتٍ تجريبيةً، يفتتحها أمام شتورم جراتس 19 يوليو، ثم يلعب بعد أربعة أيامٍ أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وفي 29 من الشهر ذاته يواجه مولودية الجزائر، ويُنهي تجاربه أمام الأهلي القطري في اليوم الختامي من المعسكر.

وينضمُّ لاعبو المنتخب السعودي، والمحترفون الأجانب المشاركون مع منتخبات بلدانهم في كأس العالم 2026، الجارية حاليًّا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى المعسكر الخارجي.