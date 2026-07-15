أمام الأرجنتين.. الإنجليز يستعيدون رايس

يتقدَّم ديكلان رايس، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، القائمة الأساسية خلال اللقاء أمام الأرجنتين ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026، الأربعاء، بعد تعافيه من المرض.

ومنح الجهاز الطبي رايس الضوء الأخضر للمشاركة مع زملائه اللاعبين في المباراة.

وعانى اللاعب من حالةٍ مرضيةٍ، تسبَّبت في خروجه بين شوطَي المواجهة أمام النرويج ضمن ربع النهائي.

وقال الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي: "الجميع جاهزٌ للبدء، والجميع شارك في التدريب باستثناء جاريل كوانساه الموقوف، وجوردان هندرسون المصاب".

ويغيب هندرسون لتعرُّضه إلى كسرٍ في ذراعه نتيجة حادثٍ عرضي بعد نهاية المباراة التي فازت فيها إنجلترا على المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة، في الدور ثمن النهائي.

وأضاف المدرب: "رايس جاهزٌ للبدء، وقد تعافى بالقدر الممكن".