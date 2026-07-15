إنجلترا والأرجنتين.. عبور صعب ولقاء مرتقب

حقق منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، حامل اللقب، وإنجلترا، الأهم، وبلغا نصف نهائي كأس العالم 2026 بصعوبة كبيرة، وبعد التمديد، الأولى على حساب سويسرا المنقوصة 3ـ1 في كنساس، والثانية على حساب النرويج 2ـ1 في ميامي.

يلتقي المنتخبان في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، في أتلانتا، وينظم نصف النهائي الثاني، الثلاثاء، بين فرنسا، بطلة 2018، ووصيفة 2022، وإسبانيا، بطلة أوروبا، في دالاس، لتبلغ المنتخبات الأعلى تصنيفًا دور الأربعة، والمرة الثالثة يبلغ هذا الدور أربعة منتخبات أحرزت اللقب، بعد 1970 و1990.

تأهلت الأرجنتين، لكنها لم تكن مقنعة، مواصلة الكشف عن نقاط ضعفها، بعدما واجهت صعوبات كبيرة أمام الرأس الأخضر «3ـ2 بعد التمديد» المشاركة للمرة الأولى في تاريخها بالمونديال، ثم أمام مصر «3ـ2».

وافتتح «ألبيسيليستي»، بطل 1978 و1986 و2022، التسجيل مبكرًا عبر أليكسيس ماك أليستر، ثم عادل دان ندويي منتصف الشوط الثاني.

وعلى الرغم من إكمال سويسرا المباراة لنحو 60 دقيقة «مع الوقت البدل عن ضائع» بعشرة لاعبين بعد طرد بريل إمبولو، عجز ميسي ورفاقه عن التسجيل حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، عبر خوليان ألفاريس، أفضل لاعب في المباراة، بتسديدة قوية في الدقيقة 112، ولاوتارو مارتينيس «120+1».

وتسعى الأرجنتين لأن تصبح المنتخب الأول منذ البرازيل عام 1962، ينجح في الفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، بقيادة ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، الذي أنهى مباراته الأولى في المونديال الحالي دون أن يهز الشباك.

وأخفق ميسي، صاحب الـ39 عامًا، في تعزيز رقمه القياسي البالغ 21 هدفًا في كأس العالم، وهو رقم غير مسبوق سجله خلال مشاركاته الست في البطولة.

وفي ميامي، عانت إنجلترا أيضًا من صعوبة كبيرة للتأهل، بعد تصدرها مجموعتها، بقيت متخلفة بهدف أمام الكونغو الديموقراطية المغمورة حتى الدقيقة 75، قبل أن تفوز 2ـ1 في دور الـ32.

وفي ثمن النهائي، ذاقت بطلة العالم 1996 الأمرين أمام المكسيك أولًا بعدما عادت فائزة 3ـ2 بنقص عددي، وفي مباراة النرويج، بعد أن تخلفت بهدف من أندرياس شييلدروب في الشوط الأول، قبل أن ينقذها جود بيلينجهام بثنائية، في نهاية الشوط الأول ومطلع الشوط الإضافي الأول.

وتُعد هذه المرة رابعة التي تبلغ إنجلترا نصف النهائي بعد أعوام 1966، عندما توجت باللقب و1990 و2018، وحلّت رابعة، كما تعد أيضًا المرة الأولى التي تحقق إنجلترا أربعة انتصارات متتالية في كأس العالم منذ 1970.

وأصبح بيلينجهام، صاحب الـ23 عامًا، ثاني لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين ضمن الأدوار الإقصائية، بعد البرازيلي بيليه في 1958.

وفي كل مرة تكون إنجلترا بخطر، ينقذها بيلينجهام، الذي استغل مطلع الشوط الإضافي الأول خطأ من أوريان نيلاند، حارس المرمى، ليتابع الكرة من مسافة قريبة، مسجلًا هدفه السادس في النهائيات الجارية، على بعد هدفين من المتصدرين الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ومتساويًا مع مواطنه هاري كين.

وصام كين والنرويجي إيرلينج هالاند عن التهديف، بعد أن كانت الأضواء مركزة على مبارزتهما الهجومية، وأخفق الأخير في التسجيل في مباراة دولية للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، بعد سلسلة تهديفية شهدت تسجيله 27 هدفًا في 14 مباراة.