سندرلاند يضم البلجيكي مونييه

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي، الأربعاء، تعاقده مع البلجيكي توماس مونييه، مدافع فريق ليل الفرنسي الأول لكرة القدم، لمدة موسمين.

وينضم اللاعب، صاحب الـ34 عامًا، في صفقة انتقال مجاني ‌بعد أن ‌خاض 35 مباراة ​في ‌جميع ⁠المسابقات ​مع ليل، ⁠الموسم الماضي.

وقال مونييه: «عندما تلقيت اتصالًا من سندرلاند، للانضمام إلى مشروعه، كان الأمر يتعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر من مجرد ⁠المنافسة الأوروبية».

وأمضى مونييه ‌أربعة ‌مواسم مع كل من ​باريس سان ‌جيرمان وبوروسيا دورتموند، وخاض 83 ‌مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، وشارك مع بلاده في كأس العالم 2026.