بعد مواجهة فرنسا.. لصوص يحاولون السطو على منزل يامال

تعرض منزل الإسباني لامين يامال، جناح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، إلى محاولة سطو في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد ساعات من فوز منتخب «لا روخا» على فرنسا 2ـ0 في نصف نهائي مونديال 2026، وفق ما أعلنت الشرطة والصحافة الكاتالونية، الأربعاء.

وقال متحدث باسم شرطة كاتالونيا: «وقعت محاولة سطو مسلح في مسكن بمدينة إسبلوجيس دي يوبريجات في ضواحي برشلونة»، موضحًا أنه «لا يمكنه الكشف عن هوية صاحب المنزل حفاظًا على خصوصيته».

وبحسب صحيفة «لا فانجوارديا» الكاتالونية، فإن ملكية المنزل تعود إلى يامال.

وأوضحت الصحيفة أن شخصين ملثمين تسلقا جدار المنزل، لكنهما فرا بعدما فوجئا بعناصر الأمن الخاص.

وأشارت «لا فانجوارديا» إلى أن ملكية المنزل كانت تعود سابقًا إلى المدافع الدولي السابق جيرار بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، عندما كانا يعيشان معًا في برشلونة.

كما أعلنت الشرطة الكاتالونية فتح تحقيق في عملية «سرقة بالعنف» أخرى استهدفت منزلًا في المدينة نفسها، على مقربة من منزل لامين.

وتُعد عمليات السطو على منازل لاعبي كرة القدم، خاصة في العاصمة مدريد، أمرًا مألوفًا، إذ كان العديد منهم في الأعوام الأخيرة ضحية لها، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي رودريجو، وداني كارفاخال.