الصحافة الفرنسية: فضيحة في دالاس

«مرتبك»، «فضيحة»، «بلا شخصية»، بهذه العبارات القاسية انتقدت الصحافة الفرنسية، الأربعاء، منتخب «الديوك»، بعد خسارته أمام نظيره الإسباني 0ـ2، الثلاثاء، في دور الأربعة لكأس العالم 2026.

وهاجمت صحيفة «لا فوا دو نور» أبطال العالم مرتين، قائلة «لقد انهارت فرنسا بشكل مريع لدرجة أنه من الصعب إنقاذ أي لاعب بمستوى لائق في نصف نهائي سيبقى كابوسًا. ارتكب لوكا دينيي خطأ لا يغتفر، ولم يقدّم مايكل أوليسيه أي شيء، وجرّ الفريق بأكمله إلى القاع»، مؤكدة أن «الفخامة كانت اسبانية».

من جهتها، عنونت «ليكيب» على موقعها الإلكتروني «الانهيار في دالاس» بالنسبة لـ «الديوك»، وكتبت أن «منتخب فرنسا الذي اختنق في جميع جوانب اللعبة، انهزم منطقيًا».

وأضافت الصحيفة «في 14 يوليو، لم يحلّ يوم مجدهم» وأن اللاعبين «افتقروا إلى الشخصية»، «وتلقوا درسًا كرويًا من الإسبان».

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، ضد الخاسر من مباراة إنجلترا والأرجنتين، في «المباراة الأخيرة لديدييه ديشامب» مدربًا، كما أشارت الصحيفة الرياضية.

أما صحيفة «ليبراسيون»، فرأت أن منتخب فرنسا «انهار تمامًا»، «ولم يبدُ أنه دخل في أجواء نصف النهائي» أمام «جودة اللمسة ومهارة لاعبي المنتخب الإسباني».

وجاء عنوان صحيفة «ويست ـ فرانس» على صفحتها الأولى «نهاية الحلم الأمريكي»، مصحوبًا بصورة للمهاجم كيليان مبابي مغطيًا وجهه بيده. أما «لو تيليجرام» فلخصت المباراة بكلمة واحدة «خيبة أمل»، مع صورة للقائد حزينا على أرض الملعب، رمزًا لأمسية كارثية للمنتخب الفرنسي.

وأجمعت الصحافة الفرنسية على الإشادة بتفوق الإسبان «أسياد اللعبة»، وبـ «الصلابة والتنظيم الجيد»، كما أشارت «لو فيجارو» في صفحتها الأولى، منتقدة منتخب فرنسا الذي كان في «كثير من الأحيان مرتبكًا وقليل الالهام».

وكتبت «لي ديرنيير نوفيل دالزاس»: «لقد طغى المنتخب الإسباني المنسق تمامًا على المنتخب الفرنسي»، بينما عنونت صحيفة «أوجوردوي أون فرانس» اليومية «سقوط من القمة»، مشيرة في صفحتها الأولى إلى أن الفرنسيين «الذين تأخروا منذ الشوط الأول، لم يجدوا مفتاح الفوز أمام الأرمادا الإسبانية».

أما «ميدي ليبر» فاختارت «فرنسا مهزومة، محزنة لدرجة البكاء»، فوق صورة للمهاجم ديزيريه دويه جاثيًا ورأسه مخبأ في قميصه.

وكتبت «كان المنتخب الفرنسي بلا فعالية هجومية بالأمس، وقد خضع أمام إسبانيا صلبة في طريقها نحو ثلاثية: كأس أوروبا، والألعاب الأولمبية، وكأس العالم».

وعلى الرغم من ذلك، نوهت صحيفة «نور إيجلير» إلى أن «مشوار منتخب فرنسا يظل مميزًا على الرغم من عدم الفوز بالنجمة الثالثة»، تحت صورة موسومة بعبارة «هزيمة وطنية» تُظهر اللاعبين الفرنسيين يسيرون برؤوس مطأطأة عقب نهاية المباراة.