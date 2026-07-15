الصحافة الإسبانية: سحقنا الفرنسيين

تغنت الصحافة الإسبانية بالانتصار التاريخي لمنتخب بلادها الأول لكرة القدم، على نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 2026، وعبوره إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وعدّت صحيفة «آس» الرياضية أن ما تحقق «درس للعالم»، مشيدة بمنتخب يقوده نجمه لامين يامال نجح في تحقيق «إنجاز» الفوز في نصف نهائي مونديال 2026 على «أفضل منتخب في البطولة»، و«التفوق على نجوم كبار، مثل مبابي، وأوليسيه، وديمبيلي».

ورأت الصحيفة الرياضية اليومية أن معجزة الفوز بلقب ثانٍ في كأس العالم، بعد مونديال 2010، باتت في متناول اليد.

أما صحيفة «إل باييس» العامة، فوصفت منتخب إسبانيا بـ «المذهل»، مشيرة إلى أنه سيواجه إنجلترا أو الأرجنتين في النهائي على ملعب نيوجيرزي، الأحد.

وعنونت «ماركا»، الصحيفة الرياضية المدريدية الأخرى، صفحتها الأولى بـ«هزيمة تاريخية»، مشيدة بـ«عرض تكتيكي مميز» من المدرب لويس دي لا فوينتي.

وكتبت «لا فانجارديا» الكاتالونية أن «إسبانيا تقتحم الباستيل» بهذا الانتصار الذي تحقق في اليوم الوطني الفرنسي.

ووصفت صحيفة «ايه بي سي» المنتخب الإسباني بأنه «عملاق»، «سحق فرنسا»، عادّة أن الانتصار هو ثمرة «جهد جماعي هائل» تميز بـ«وفرة من الأفكار الهجومية».

وأضافت: «هناك آثار دماء على أرض الملعب بعد مباراة عملاقة».