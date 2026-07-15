بعد 44 عاما.. الهلال يطوي صفحة العريجاء

يدشن لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مقر التدريبات الجديد على ملعب جامعة نورة بنت عبد الرحمن شمال العاصمة الرياض، بعد العودة مباشرة من المعسكر الخارجي، الذي ينطلق الأربعاء في النمسا، على أن يودع الأزرق المقر الرئيس بضاحية العريجاء «غرب» بشكل نهائي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن لاعبي الأزرق سيفتتحون مقرهم الجديد الوقع داخل حدود الحرم الجامعي في التدريب الأول، الذي يعقب الراحة بعد العودة من النمسا، ليطوي صفحة ملعب منشأة النادي بعد 44 عامًا، منذ أن تم استلامه في 1982 بعد مرحلة مقر شارع العصارات.

وأشار المصدر إلى أن ملعب مقر النادي سيخصص لتدريبات ومباريات فرق الفئات السنية بالنادي، على أن يكون ملعب الجامعة للفريق الأول فقط.

وكانت إدارة الهلال وقعت، 9 يوليو 2025، مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لاستضافة مقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وأبرمت عقدًا مع شركة الإسكان والتعمير العربية للمقاولات «Ahb» لإنشائه، سعيًا من النادي إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تشمل تعزيز خطاه في الوصول إلى أهدافه الاستراتيجية، إضافةً إلى الاستفادة من كافة الممكّنات التي تسهم في رفع جودة أداء الفريق الأول لكرة القدم في الهلال، والتوسّع في البنى التحتية، وتوفير خيارات ترتقي في أداء قطاع كرة القدم بالنادي.

ويعد مقر النادي في ضاحية العريجاء، الذي استلمه الهلاليون من «رعاية الشباب» آنذاك، وزارة الرياضة الحالية، في 1982، الثالث، بعد مقري شارع الظهيرة في مرحلة التأسيس، والثاني في شارع العصارات.

وظل مقر العريجاء صامدًا، ومحتضنًا تدريبات الفريق، منذ تدشينه، حتى أمضى 28 عامًا، حينها قرر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس النادي السابق في موسم 2009، عمل غربلة وتطوير له، وإلغاء المضمار، وبناء معسكر الفريق، بعدها تم تسميته باسم الأمير هذلول بن عبد العزيز، رئيس هيئة أعضاء الشرف، يرحمه الله، وتم إعادة بناء مبنى الإدارة، وتوسيع المرافق، وتجهيز المركز الإعلامي، وسمي باسم الأمير فهد بن سلمان، يرحمه الله.