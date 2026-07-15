الفيحاء.. 6 مواجهات تجريبية في هولندا

حددت إدارة الكرة في نادي الفيحاء، الأندية التي سيواجهها الفريق الأول لكرة القدم، تجريبيًا، خلال معسكره الجاري في هولندا، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

ويفتتح الفيحاء، السبت المقبل، مواجهاته التجريبية أمام نيميخن الهولندي، على أن يلتقي مع ويسترلو البلجيكي 22 من الشهر الجاري، وبعدها بخمسة أيام مع أبويل نيقوسيا القبرصي، وفي 31 من الشهر ذاته، يلعب أمام دن بوش الهولندي، وفي 3 أغسطس، يخوض تجربتين في يوم واحد، الأولى ضد أم صلال القطري، والختام أمام الدحيل.

وكانت بعثة «البرتقالي» وصلت إلى هولندا، الثلاثاء الماضي، لإجراء معسكرٍ خارجي ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم المقبل.

وأنهى الفيحاء، الإثنين الماضي، المرحلة الأولى في المجمعة، وخضع خلالها اللاعبون لفحوص طبيةٍ، واستمرَّت أسبوعًا.

وأجرى الفيحاء تدريبه الأخير على ملعب عبد العزيز التويجري في مقر النادي، وركز خلالها البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الجديد، على الجوانب اللياقية والعضلية.

وأنهى الفيحاء موسم دوري روشن السعودي الماضي في المركز العاشر، برصيد 38 نقطةً، جناها من عشرة انتصاراتٍ، وثمانية تعادلاتٍ، مقابل 16 خسارة.