شواطئ جازان.. وجهة صيفية تستقطب المتنزهين

تشهد شواطئ منطقة جازان خلال موسم الصيف إقبالًا متزايدًا من المتنزهين والزوار، للاستمتاع بالأجواء البحرية المعتدلة، والمناظر الطبيعية، وما توفره الواجهات البحرية من مرافق وخدمات متكاملة، جعلتها وجهةً مفضلةً للعائلات والأفراد.

وتستقبل الواجهة البحرية الشمالية والجنوبية بمدينة جيزان، إلى جانب شواطئ المحافظات الساحلية، أعدادًا كبيرة من الزوار خلال ساعات المساء، حيث تتنوع الأنشطة بين التنزه، وممارسة رياضة المشي، والألعاب الشاطئية، والجلوس في المساحات الخضراء.

وأسهمت أعمال التطوير، التي شهدتها الواجهات البحرية، في تعزيز جاذبية هذه المواقع، من خلال توفير مَمَاشٍ، ومناطق الجلوس، وألعاب الأطفال، والإنارة، ومرافق الخدمات، بما يرفع من جودة تجربة الزائر ويعزز خيارات السياحة الداخلية في المنطقة.

وتُعد شواطئ جازان من أبرز المقومات السياحية الطبيعية في السعودية، لما تتميز به من امتداد ساحلي على البحر الأحمر، وتنوع بيئي، وجزر قريبة، ما يجعلها مقصدًا للباحثين عن الاستجمام والاستمتاع بالطبيعة، خاصة خلال الإجازات ونهاية الأسبوع.

وتواصل الجهات ذات العلاقة جهودها في تهيئة الشواطئ والواجهات البحرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للمتنزهين، وتعزيز مكانة جازان وجهةً سياحيةً على مدار العام.