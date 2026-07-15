القادسية يتعادل مع أوفييدو بـ «تشكيلتين»

تعادل فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأربعاء، في أولى تجاربه الإعدادية ضمن معسكره التحضيري الجاري حاليًّا في جيرونا 0ـ0 أمام ريال أوفييدو الإسباني «درجة ثانية».

وخاض الفريق الشرقي المباراة بتشكيلتين مختلفتين، إذ بدأها بقائمةٍ ضمَّت البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، والإسباني ناتشو فيرنانديز، وإبراهيم محنشي، ومحمد قاسم، وجوليان فايجل، وناهيتان نانديز، وميجيل كارفاليو، وعبد الإله القويزان، وإيكير ألمينا، وجابرييل كارلهو، وهيثم عسيري.

أما تشكيلة الفريق في الشوط الثاني، التي اعتمدها مدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، فتألفت من مشاري سنيور، حارس المرمى، وأليخاندرو فارجاس، وجاستون ألفاريز، وعلي هزازي، وكاميرون بويرتاس، وأوتافيو مونتيرو، وسفيان الكرواني، وياسر الشهراني، وتركي العمار، ومحمد القحطاني، وجيري أفري.

وكان القادسية أنهى موسمه في دوري روشن السعودي محتلًا المركز الرابع برصيد 77 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا وثمانية تعادلات، مقابل ثلاث خسائر، وضمان المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.

وحصل مهاجمه المكسيكي جوليان كينيونيس على لقب هداف الدوري برصيد 33 هدفًا، وبفارق هدف عن الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، وخمسة أهداف عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بطل الدوري.