الأنوار يفاوض الفرج والمعيوف

فتحت إدارة نادي الأنوار بالحوطة خط مفاوضات مباشرة مع سلمان الفرج، والحارس عبد الله المعيوف، لاعبي فريق الهلال السابقين، تمهيدًا للتوقيع معهما، وتدعيم صفوف فريقهم الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إدارة النادي اتفقت مع عيسي المحياني، الذي تم تعيينه مدربًا للفريق الأول، الثلاثاء الماضي، على تدعيم صفوفه بلاعبين ذوي خبرة، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وينشط الأنوار في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويسعى مسيرو النادي إلى وضع اللبنات الأساسية، التي تساعد الفريق على المنافسة والصعود إلى دوري روشن، الموسم المقبل.

وكان نادي نيوم أعلن، مطلع يونيو الماضي، عن إنهاء العلاقة مع الفرج «36 عامًا»، بعد أن قضى مع الفريق الشمالي موسمين، قادمًا من الهلال، وأسهم في صعوده إلى دوري روشن السعودي.

وخاض الفرج 24 مباراةً مع نيوم في مختلف المسابقات، قدَّم خلالها ثلاث تمريراتٍ حاسمة، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، فيما غيَّبته إصابة الرباط الصليبي 388 يومًا، قبل أن يعود، ديسمبر الماضي.

فيما ابتعد المعيوف «39 عامًا» عن ملامسة الكرة، الموسم الماضي، بعد أن خاض تجربة احترافية قصيرة مع نادي الشباب، وكان آخر ظهور له داخل المستطيل الأخضر أمام الهلال، فريقه السابق، قبل 422 يومًا، وتحديدًا في 21 أبريل 2025، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2 ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

وكان الأنوار صعد من دوري الدرجة الثانية إلى الأولى موسم 2024ـ2025، وشارك الموسم الماضي في دوري يلو، واحتل المرتبة الثانية عشر في موسمه الأول.