الأهلي يتفق مع البحر الأحمر

كشفت لـ«الرياضية» مصادر عن أن النادي الأهلي يستعد خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تجديد عقد الشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، من أجل أن تستمر راعيًا رسميًا للنادي.

وبحسب المصادر ذاتها شهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الطرفين، وتقارب وجهات النظر في سبيل استمرار الشراكة الاستراتيجية، إذ تعد شركة البحر الأحمر الشريك الاستراتيجي والراعي الأكبر لدى النادي، وسيستمر بوضع إعلانه على صدر قميص الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الرياضي المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن المشاورات الحالية بين الطرفين عن مدة العقد الجديد، إضافة للرعاية التي ستظهر على القميص، إذ تشترط الشركة إظهار أحد مشاريعها على القميص.

ومن المرجح أن تحسم بقية تفاصيل العقد خلال الأيام المقبلة، ويتم بعدها الإعلان بشكل رسمي عن مدة العقد، والجزيرة التي ستظهر على قميص الفريق.