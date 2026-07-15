«من يد مارادونا إلى ثأر بيكهام».. تحد سادس يجمع الإنجليز والأرجنتينين

يواجه المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 المنظمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في مواجهة تحمل ثقلًا تاريخيًا، باعتبارها اللقاء السادس بين الفريقين في تاريخ المونديال، والأول من نوعه على مستوى نصف النهائي تحديدًا.

وسبق للمنتخبين أن التقيا خمس مرات سابقًا، توزعت بين الأدوار الأولى والإقصائية، إذ كانت البداية عام 1962 في تشيلي ضمن دور المجموعات، حينها فازت إنجلترا 3-1 وساهمت في خروج الأرجنتين مبكرًا من البطولة.

ثم التقى المنتخبان عام 1966 على أرض إنجلترا وأمام جمهورها في ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض 1-0 وسط جدل واسع بعد طرد قائد الأرجنتين أنطونيو راتين.

وجاءت المواجهة الثالثة التي لا تنسى عام 1986 في المكسيك، وتحديدًا في ربع النهائي أيضًا، وفازت فيها الأرجنتين 2-1 بفضل هدفين لدييجو مارادونا دخلا التاريخ «هدف لمسة اليد» حينها خرج بيتر شيلتون حارس إنجلترا من مرماه للحصول على الكرة وقفز مارادونا ورفع ذراعه اليسرى فوق رأسه ووجهها إلى داخل الشبكة، في مباراة عدت بمثابة انتقام رمزي من نزاع سياسي بين البلدين قبلها بأربعة أعوام.

أما اللقاء الرابع فكان عام 1998 في فرنسا ضمن دور الـ 16، وانتهى بتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن تحسم الأرجنتين ركلات الترجيح 4-3، في مباراة شهدت طرد ديفيد بيكهام الشهير بعد احتكاكه مع دييجو سيميوني.

فيما كان اللقاء الأخير عام 2002 في اليابان ضمن دور المجموعات، حين فازت إنجلترا 1-0 بهدف بيكهام من ركلة جزاء، في مباراة اعتُبرت ثأرًا لبيكهام شخصيًا من إحباط 1998.

وفي النسخة الجارية من البطولة، خاض المنتخبان مشوارًا لافتًا وصولاً إلى نصف النهائي، إذ تصدرت إنجلترا مجموعتها بعد فوزها على كرواتيا 4-2 وتعادلها مع غانا 0-0 وفوزها على بنما 2-0، ثم تجاوزت الكونغو الديمقراطية 2-1 في دور 32، قبل أن تفوز على المكسيك في أرضها 3-2 في دور الـ 16، وأخيرًا تغلبت على النرويج 2-1 في الوقت الإضافي بربع النهائي.

في المقابل، تصدرت الأرجنتين حاملة اللقب مجموعتها بثلاثة انتصارات متتالية على الجزائر والنمسا والأردن، ثم تجاوزت الرأس الأخضر 3-2 بالوقت الإضافي في دور 32، وواصلت مشوارها بفوز مثير على مصر 3-2 في دور الـ 16، قبل أن تحسم مواجهة صعبة أمام سويسرا 3-1 بالوقت الإضافي في ربع النهائي. ويحمل لقاء الأربعاء بعدًا إضافيًا كونه أول مواجهة رسمية في تاريخ ليونيل ميسي أمام إنجلترا، وهو الذي يدخل المباراة بعد تسجيله في 8 مباريات بكأس العالم الجاري.