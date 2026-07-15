ملعب «مرسيدس بنز» جوهرة أتلانتا

يحتضن ملعب «مرسيدس بنز» في مدينة أتلانتا الأمريكية مواجهة تاريخية مرتقبة تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإنجلترا في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويعود تاريخ وضع حجر الأساس وتأسيس هذا الصرح المعماري الرياضي إلى شهر مايو من عام 2014، في حين استمرت أعمال التشييد والبناء نحو ثلاثة أعوام ونصف العام حتى افتتح رسميًا في شهر أغسطس من عام 2017، وقد بلغت التكلفة الإجمالية الإنشائية للملعب نحو 1.6 مليار دولار أمريكي ليكون أحد أكثر الملاعب كلفة في تاريخ المنشآت الرياضية.

وشارك في عمليات التشييد اليومية خلية عمل ضخمة ضمت آلاف العمال والمهندسين والفنيين الذين تناوبوا على إنجاز الهيكل الهندسي المعقد، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الرسمية لمدرجات الملعب في مباريات كرة القدم نحو 75000 متفرج.

وتتميز المنشأة بمرافق نوعية فريدة في مقدمتها السقف المتحرك القابل للطي والذي صمم على شكل 8 بتلات هندسية تفتح وتغلق كعدسة الكاميرا، بالإضافة إلى شاشة العرض التلفزيونية الدائرية العملاقة هالو الممتدة بزاوية 360 درجة حول حافة السقف الداخلي لتوفر رؤية بانورامية كاملة للمشجعين من الزوايا كافة.

ويوفر المجمع الرياضي والمناطق المحيطة به مواقف سيارات تتسع لنحو 21000 مركبة موزعة على ساحات ومبان متعددة الطوابق لتسهيل حركة التدفق الجماهيري، وحصل هذا الصرح على شهادات بيئية عالمية متقدمة لكونه أول ملعب احترافي في أمريكا الشمالية ينال تصنيف «ليد» البلاتيني للاستدامة.

ويذخر السجل الرياضي للملعب باستضافة محافل دولية ومحلية كبرى منذ تدشينه، حيث احتضن المباراة النهائية للدوري الأمريكي لكرة القدم إم إل إس كوب عام 2018، ومباراة السوبر بول 53 لكرة القدم الأمريكية عام 2019، فضلًا عن بطولة كرة القدم الجامعية الوطنية، ومباريات من بطولة كوبا أمريكا 2024، ومنافسات كأس العالم للأندية 2025، وصولًا إلى نيله شرف تنظيم 8 مباريات في كأس العالم 2026 التي تشكل المحفل المونديالي الأبرز في تاريخه الحديث.