بعد التعادل مع القادسية.. ماذا تعرف عن ريال أوفييدو؟

تأسس نادي ريال أوفييدو في 26 مارس 1926 نتيجة دمج بين ناديي ريال ستاديوم كلوب أوفيتينسي، الذي أسس في 1914، وريال كلوب ديبورتيفو أوفييدو، الذي أسس عام 1919 في مدينة أوفييدو عاصمة إقليم أستورياس شمال إسبانيا، وجاء الدمج بعد منافسة قوية بين الناديين لتعزيز قدرات الفريق المحلي أمام أندية المنطقة، مثل سبورتينج خيخون.

تولى كارلوس تارتييري رئاسة النادي الجديد، الذي حصل على لقب «ريال» بعد قبول الطلب بمنح الرئاسة الفخرية لأمير أستورياس ألفونسو دي بوربون في 10 مايو من العام نفسه، ويقع النادي في أوفييدو ويلعب مبارياته الرسمية على ملعب كارلوس تارتييري، الذي يتسع لـ30500 متفرج، وتم افتتاحه في 20 سبتمبر 2000.

يُعرف النادي بلقب «الكاربايونيس» أو «الأوفييديستا»، ويتميز بألوانه الزرقاء والبيضاء، ويعد من الأندية التاريخية في الدوري الإسباني، حيث لعب 38 موسمًا في الدرجة الأولى منذ 1929، ويحتل المركز التاسع عشر في التصنيف التاريخي، وحقق أفضل نتائجه بوصوله إلى المركز الثالث في مواسم 1934ـ35 و1935ـ36 و1962ـ63، إضافة إلى خمسة ألقاب في الدرجة الثانية، ومشاركة واحدة في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1991ـ92.

شهد النادي فترات صعود وهبوط مع أزمات مالية حادة في 2003 و2012، قبل أن يستقر تحت ملكية مجموعة باتشوكا المكسيكية، ومن أبرز لاعبيه تاريخيًا الحارس أوسكار ألفاريز ولاعبو الوسط والمهاجمون، الذين أسهموا في المنافسة على الصعيد الوطني خلال عقود مختلفة، ويبرز بينهم سانتياجو كازورلا، الذي لعب في صفوف الفريق، وأضاف خبرة دولية كبيرة. أما المدربون فقد شمل قائمتهم أسماء مثل أريتيو، وآخرين، قادوا الفريق في الدرجات المختلفة.

وفي إطار تحضيراته للموسم الجديد تعادل النادي سلبًا دون أهداف مع نادي القادسية السعودي بمباراة تجريبية نظمت في 15 يوليو 2026.