الشهراني مديرا تنفيذيا في الوحدة

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن إدارة نادي الوحدة برئاسة حازم اللحياني، قررت تعيين سعيد الشهراني، مدير الكرة السابق بنادي ضمك، في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

وبحسب المصادر ذاتها باشر الشهراني مهماته، وظهر في تدريبات الفريق الأول، وبدأ في وضع اللمسات الأخيرة لمعسكر الفريق، الذي ينظم بتركيا، السبت المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشهراني استعان بعبد الله أبو حثرة، إداري ضمك السابق أيضًا، وقرر تعيينه إداريًا لفريق الوحدة.

من جانب آخر، ألغت إدارة الفريق المكي قرار تحويل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، وتمسكت بتنظيمها على ملعب الأمير عبد المجيد بمقر النادي في حي العمرة.