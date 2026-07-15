«ثعلوب» الفتح يحتفل مع الإسبان

استغل فريق الفتح الأول لكرة القدم وجوده في مدينة ماربيا الإسبانية مقر معسكره التحضيري للموسم الجديد، وشارك الإسبان فرحتهم بتأهل «منتخب لاروخا» إلى نهائي كأس العالم 2026.

واستغل الفريق الإعلامي في الفريق الأحسائي تميمة النادي الشهيرة الملقبة بـ«ثعلوب» للتجول بين شوارع المدينة، والتقاء الأسر الإسبانية والأطفال، وشارك «ثعلوب» في الاحتفالية الإسبانية من خلال التقاط الصور التذكارية معهم، ما أضفى طابعًا مرحًا وجاذبًا للعائلات والأطفال.

وتعد تميمة «ثعلوب» من الشخصيات الرمزية، التي تعبر عن شخصية النادي في تعزيز الدور الاجتماعي والتفاعلي مع الفعاليات والمناسبات، التي تخص النادي داخل السعودية وخارجها.