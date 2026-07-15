25 تأهلوا إليه.. نصف النهائي غاب 3 مرات

حظِي 25 منتخبًا فقط بمنجز التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، بينها الأربعة التي وصلت أخيرًا في الولايات المتحدة إلى موقعتَي الصراع على بطاقتَي مباراة اللقب، فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، بطل النسخة الماضية.

والأكثر وصولًا إلى دور الأربعة المونديالي، هو منتخب ألمانيا، الذي خاض غمِار هذه المرحلة المتقدِّمة 12 مرَّةً، يليه، عند حساب النسخة الـ 23 الجارية، البرازيل وفرنسا، بثماني مرَّاتٍ لكلٍّ منهما، ثم إيطاليا بسبعٍ، فالأرجنتين بستٍّ.

وأوَّل مَن سجَّل حضوره في هذا الدور، هي منتخبات الأرجنتين، ويوغسلافيا «السابقة»، والولايات المتحدة الأمريكية، والأوروجواي، البطل والمضيف، خلال النسخة الأولى 1930.

وفيما فاز منتخب الأوروجواي 6ـ1 على يوغسلافيا، ليعبر إلى النهائي، كسِبت الأرجنتين بالنتيجة ذاتها الأمريكيين.

وفي النسخة الثانية، 1934، تراجع عدد أهداف نصف النهائي، واكتفى الإيطاليون، أصحاب الأرض والأبطال، بالفوز 1ـ0 على النمسا، فيما تغلَّبت تشيكوسلوفاكيا «السابقة» 3ـ1 على ألمانيا.

وعلى عكس النسختين الأولى والثانية، غاب المضيف، فرنسا، عن دور الأربعة. وفي إطاره، فاز منتخب إيطاليا، الذي احتفظ باللقب، 2ـ1 على البرازيل، واكتسحت المجر بنتيجة 5ـ1 السويد.

وبسبب الحرب العالمية الثانية، غابت البطولة عامَي 1942 و1946 قبل أن تعود على الأراضي البرازيلية في 1950، لكنْ بنظامٍ مختلفٍ، ألغى نصف النهائي التقليدي، وعوَّضه بتشكيل مجموعةٍ من أربعة منتخباتٍ، تنافست كلها على اللقب، الذي كسِبَته الأوروجواي.

واكتسح المنتخب الألماني نظيره النمساوي 6ـ1 في نصف نهائي نسخة «سويسرا 1954»، وتغلَّبت المجر 4ـ2 على الأوروجواي في المباراة الأخرى. وفي المشهد النهائي، رفع الألمان الكأس.

وفازت البرازيل 5ـ2 على فرنسا خلال دور الأربعة من نسخة 1958 في السويد، التي كسِب منتخبها نظيره الألماني 3ـ1 في المباراة الأخرى للدور قبل أن يخسر النهائي أمام «راقصي السامبا».

وبعد أربعة أعوامٍ في تشيلي، احتفظ البطل بلقبه. وفي العقبة قبل الأخيرة من مشواره، تغلَّب على المضيف 4ـ2، في وقتٍ فاز فيه منتخب تشيكوسلوفاكيا 3ـ1 على يوغسلافيا.

وشَهِد نصف نهائي البطولة عام 1966 فوز إنجلترا، المضيف والبطل، 2ـ1 على البرتغال، وحسم الألمان، بالنتيجة ذاتها مواجهتهم مع الاتحاد السوفييتي «السابق».

وعلى الأراضي المكسيكية، فاز منتخب البرازيل، البطل، 3ـ1 على الأوروجواي ضمن نصف نهائي 1970، وتغلَّبت إيطاليا 4ـ3 على ألمانيا.

واستحدثت البطولة نظامًا جديدًا في نسختَي «ألمانيا 1974» و«الأرجنتين 1978»، قضى بتأهل طرفي المباراة النهائية إليها دون نصف نهائي، وإنما عبر دور مجموعاتٍ إضافي من مجموعتين. وفي كلتا النسختين، تُوِّج المضيف بالكأس.

وعاد دور الأربعة عبر «إسبانيا 1982»، ولحسابه فاز منتخب إيطاليا، البطل، 2ـ0 على بولندا، وتعادلت ألمانيا وفرنسا 3ـ3 قبل أن تنتصر «الماكينات» بركلات الترجيح. وكانت تلك المرة الأولى التي تحسم فيها الترجيحيات مواجهةً ضمن هذه المرحلة من البطولة.

واتخذ نصف نهائي 1986 في المكسيك من نتيجة 2ـ0 عنوانًا له، وبها تغلَّب منتخب الأرجنتين، البطل، على بلجيكا، وألمانيا على فرنسا.

وثأرت ألمانيا من الأرجنتين في نهائي 1990 في إيطاليا، وقبلها تجاوزت إنجلترا، لحساب دور الأربعة، مستفيدةً من ركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1. وحسم السيناريو ذاته لقاء نصف النهائي الآخر، الذي جمع بين «راقصي التانجو» والمنتخب المضيف.

وتأهَّل منتخب البرازيل، بطل نسخة «أمريكا 1994»، إلى المباراة النهائية بالفوز 1ـ0 على السويد، فالتقى الإيطاليين الذين وصلوا إلى النهائي بعد أن هزموا بلغاريا 2ـ1.

وفي 1998، شهِد دور الأربعة انتصار المضيف والبطل، فرنسا، 2ـ1 على كرواتيا، والبرازيل على هولندا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1ـ1.

وعبَر منتخب البرازيل نصف نهائي 2002 إثر فوزه 1ـ0 على تركيا، فالتقى الألمان عقِب تسجيلهم النتيجة ذاتها أمام كوريا الجنوبية، شريك الاستضافة مع اليابان.

وخسِرت ألمانيا، مضيف 2006، من إيطاليا 0ـ2 في دور الأربعة، الذي شهِد فوز فرنسا 1ـ0 على البرتغال.

ووصل الهولنديون إلى نهائي 2010 في جنوب إفريقيا إثر فوزهم 3ـ2 على الأوروجواي، وخسِروا النهائي أمام منتخب إسبانيا، الذي تأهَّل، بدوره، عقِب فوزه 1ـ0 على ألمانيا.

وحقق الألمان النتيجة الأكبر في نصف نهائي المونديال عندما أحدثوا زلزالًا مدوِّيًا في 2014 أمام المنتخب البرازيلي المضيف، وسحقوه بسبعة أهدافٍ مقابل هدفٍ. وانتهت مباراة الدورِ ذاته الأخرى بتعادلٍ سلبي بين هولندا والأرجنتين التي فازت بركلات الترجيح قبل أن تخسر النهائي أمام «الماكينات».

وفي الطريق إلى نهائي «روسيا 2018»، فاز البطل الفرنسي 1ـ0 على بلجيكا لحساب دور الأربعة، وتخطت كرواتيا عقبة الإنجليز بنتيجة 2ـ1.

وجاء أوَّل حضورٍ عربي وإفريقي في هذه المرحلة المتقدِّمة من البطولة عبر المغرب في 2022 على الأراضي القطرية، لكنَّ منتخب فرنسا تغلَّب عليه 2ـ0 قبل أن يخسر النهائي أمام الأرجنتين، التي وصلت إلى موقعة حسم اللقب إثر فوزها 3ـ0 على كرواتيا.