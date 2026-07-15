«رابطة اللاعبين» تجمع 26 محترفا في أبها

أطلقت رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين النسخة الثالثة من معسكرها الصيفي 2026، الذي تحتضنه مدينة أبها خلال الفترة من 25 يوليو الجاري حتى 7 أغسطس المقبل، بمشاركة 26 لاعبًا محترفًا غير مرتبطين بعقود مع الأندية، ضمن أول برامج الرابطة للموسم الرياضي الجديد، الهادفة إلى دعم اللاعبين والمحافظة على جاهزيتهم وتعزيز فرص عودتهم إلى المنافسات الاحترافية.

ويستهدف المعسكر توفير بيئة احترافية متكاملة للاعبين خلال الفترة الانتقالية، من خلال برنامج إعداد شامل يشرف عليه جهاز فني متخصص، ويواكب أفضل الممارسات في إعداد وتأهيل اللاعبين المحترفين.

ويتضمن البرنامج تدريبات فنية وبدنية يومية، ومباريات تجريبية، وبرامج للتأهيل والاستشفاء، إلى جانب ورش عمل يقدمها مختصون في عدد من المجالات المرتبطة بكرة القدم الاحترافية، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين وإعدادهم للموسم الرياضي الجديد بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة لدى روابط اللاعبين المحترفين حول العالم.

يُذكر أنَّ النسختين السابقتين من المعسكر أسهمتا في عودة عدد من اللاعبين إلى الأندية الاحترافية، وهو ما يؤكد فاعلية البرنامج في دعم اللاعبين خلال المراحل الانتقالية من مسيرتهم الرياضية، وإبراز إمكاناتهم قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.