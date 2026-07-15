30 يوليو.. ملقا يختبر الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد خوض فريقه الأول لكرة القدم رابع مبارياته التجريبية أمام ملقا الإسباني، 30 يوليو الجاري، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ويستهل الفريق الجداوي تجاربه، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، قبل أن يلتقي لاس بالماس الإسباني في الـ 25 من الشهر ذاته، ثم يقابل ريال مايوركا في اليوم ذاته من مواجهة ملقا.

وينافس ملقا في الدوري الإسباني الممتاز، ويعود تأسيسه إلى عام 1948.

ووصلت بعثة «النمور»، الثلاثاء، إلى إسبانيا ضمن مرحلة الإعداد الثانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ورافق البعثة 14 لاعبًا أجنبيًّا، يتقدمهم الصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والفرنسي موسى ديابي، والمغربي يوسف النصيري، والإسباني أوناي هيرنانديز.

ومن المنتظر أن يلتحق الجزائري حسام عوار، وحسن كادش، وصالح الشهري بالمعسكر بعد نهاية الإجازة التي منحت لهم، نظير مشاركتهم مع منتخبي الجزائر والسعودية في نهائيات كأس العالم 2026.