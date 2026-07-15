ملك إسبانيا يحضر نهائي المونديال

أعلن القصر الملكي، الأربعاء، أنَّ فيليبي السادس، ملك إسبانيا، سيحضر مباراة منتخب بلاده في نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، المقررة الأحد في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك.

وقال القصر الملكي لوكالة فرانس برس: «سيذهب الأربعة جميعًا»، في إشارة إلى الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا وابنتيهما الأميرتين ليونور وصوفيا.

وتأهلت إسبانيا إلى النهائي الثاني في تاريخها بفوزها الثلاثاء «2ـ0» على فرنسا، لتواجه الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين حامل اللقب وإنجلترا.