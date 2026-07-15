لانس يستعيد سعود نهاية يوليو الجاري

يدخل فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم الموسم الجديد، بعد تحقيقه وصافة الدوري وفوزه بكأس فرنسا، بنية إعادة ترميم صفوف الفريق، فيما أعرب الألماني دينو توبمولر، مدربه الجديد، الأربعاء، عن ثقته في بناء مجموعة متماسكة.

ويستعيد لانس لاعبيه الدوليين، العائدين من كأس العالم، في الأسابيع المقبلة الحارس روبان ريسّيه في منتصف أغسطس المقبل، والظهير السعودي سعود عبد الحميد في نهاية يوليو الجاري، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس مونديال 2026.

وقال توبمولر، الذي خلف بيار ساج، المنتقل إلى تدريب كريستال بالاس الإنجليزي بعد موسم ممتاز: «علينا الشروع في العمل من أجل النجاح في تحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف توبمولر، بعد الحصة التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام «أُنجز عمل كبير العام الماضي، لكن التاريخ الذي كُتب صار جزءًا من الماضي».

وأكد المدرب الجديد أنَّ مشاركة لانس في دوري أبطال أوروبا «تجعل الفريق يخوض أكثر من مباراة في الأسبوع»، ما يحتّم عليه تعزيز صفوفه.

وغادر صفوف الفريق الفرنسي عدد من اللاعبين الذين يشكلون ركيزة الفريق مثل ويسلي سعيد، وأدريان توماسون، وآلان سان-ماكسيمان، ومالانج سار.

ورحل أيضًا لاعبون احتياطيون من بينهم أنجيلو فولجيني والكونغولي جي أرتور ماسواكو خلال منتصف الموسم الماضي.

وأبرم وصيف الدوري الفرنسي ثلاثة تعاقدات مهمة حتى الآن: مايكل كويزانس كانتداب أول، قادمًا من هيرتا برلين الألماني.

وقد سبق للوافد الجديد العمل تحت إشراف توبمولر خلال فترة عمله مدربًا مساعدًا في بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا.

وفي الأيام الأخيرة، وصل إلى لانس البلجيكي ثورجان هازار «33 عامًا، لاعب وسط هجومي»، في صفقة انتقال حر، من أندرلخت البلجيكي.

وانضم إلى الدولي البولندي ميخال سكوراس، الذي كان يلعب في صفوف خنت البلجيكي.

بدوره، عاد ريمي لابو-لاسكاري من إعارة في بريست، ليعزز خط الهجوم.