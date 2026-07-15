الأهلي يخسر التجربة الثانية برباعية

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام نظيره هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، الأربعاء، في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في النمسا، ضمن برنامج استعداداته للموسم الجديد.

وافتتح الفريق الأهلاوي النتيجة عبر البرازيلي ريكاردو ماتياس في الدقيقة 21، قبل أن تهتز شباكه بهدفين في الشوط الأول، ومثلهما خلال مجريات الشوط الثاني.

واعتمد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على تشكيلتين خلال اللقاء الذي بدأه بالتشكيلة ذاتها التي اكتسحت بينتسجاو زالفيلدن النمساوي بنتيجة 8ـ0 في التجريبية الأولى، وتألفت من سلمان الجدعاني في حراسة المرمى، زكريا هوساوي، البلجيكي ماتيو دامس، محمد سليمان بكر، محمد عبد الرحمن، الفرنسي فالنتين أتانجانا، ومواطنه إنزو ميو، صالح أبو الشامات، الأرميني إدوارد سبيرتسيان، البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، ومواطنه ريكاردو ماتياس.

وأجرى المدرب الألماني تغييرًا وحيدًا بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق اللقاء، إذ أشرك سعد بالعبيد بدلًا من زكريا هوساوي.

ومع مطلع الشوط الثاني، أجرى يايسله 10 تغييرات وتضمنت دخول كل من: علي باخشوين حارس المرمى، أسامة الدغمة، ريان حامد، وائل الجهني، زياد الملا، فيصل فلاتة، سالم عبد الله، ياسين الزبيدي، مشعل المطيري، موسى أبو بكر في مكان الجدعاني، أبو الشامات، دامس، بكر، عبد الرحمن، أتانجانا، سبيرتسيان، إنزو ميو، جونسالفيس، وماتياس.

واختتم الأهلي من خلال مواجهة هولشتاين كيل معسكر النمسا، على أن ينتقل إلى البرتغال للدخول في مرحلة ثانية من التحضيرات تمتد حتى 28 من الشهر الجاري، وتتضمن أربع مواجهات تجريبية أمام ريو آفي، فيتوريا جيماريش، بورتيمونينسي، وفولهام.