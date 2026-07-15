قادما من الاتحاد.. الخلود يضم العبيد حتى 2029

ضمّت إدارة نادي الخلود عبد الرحمن العبيد، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لتدعيم صفوف فريقها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما أعلنه النادي في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء.

وأوضح النادي أنَّ الإدارة وقَّعت مع العبيد «22 عامًا» عقدًا يمتد حتى عام 2029، بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الاتحاد، ليواصل اللاعب مسيرته بقميص الفريق الخلودي بدءًا من الموسم الجديد.

وينتظر أن يلتحق العبيد، الخميس، بمعسكر الخلود الإعدادي في إسبانيا، تمهيدًا للانتظام في التدريبات والدخول ضمن البرنامج الفني واللياقي للفريق.

واستأنف الفريق، الذي يدرّبه الإنجليزي ديس باكينجهام، تدريباته الأحد، على فترتين، صباحية ومسائية، بعد إجازةٍ ليوم واحد خلال معسكره الإعدادي الجاري في مدينة مورسيا الإسبانية منذ الإثنين الماضي.

وانضم الغيني سيدوبا سيسيه، لاعب الوسط، والجناح الإسباني كوبا دا كوستا إلى المعسكر، الذي يستهدف إعداد وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين لمنافسات الموسم المقبل.