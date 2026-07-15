زاخو يضم أضخم صفقة في تاريخ الدوري العراقي

أبرم نادي زاخو أكبر صفقة في تاريخ الدوري العراقي لكرة القدم بضم الأوزبكي شيرزود تيميروف، هداف الموسم الماضي، مقابل قرابة 4.2 مليون دولار، وفق ما أعلن رئيسه لوكالة فرانس برس، الأربعاء.

وقال جيا عثمان، رئيس نادي زاخو: «عقد تيميروف يمتد ثلاثة مواسم مع زاخو ويبلغ 5.5 مليار دينار عراقي، نحو 4.2 مليون دولار أمريكي، في أعلى صفقة للاعب بتاريخ مسابقة الدوري العراقي».

وأضاف: «اللاعب انتقل من نادي أربيل، ليشكل القوة الهجومية الضاربة لنادي زاخو في المواسم الثلاثة المقبلة».

وقدَّمت إدارة زاخو لاعبها الجديد، البالغ 27 عامًا، إلى وسائل الإعلام الأربعاء، ليكون أحد أبرز الاستقطابات الاحترافية.

ولم يسبق للاعب محترف أن وصل إلى قيمة صفقة تيميروف منذ السماح لأندية الدوري العراقي بإتمام الصفقات الاحترافية للاعبين الأجانب ابتداءً من موسم 2009ـ2010.

وأوضح عثمان أنَّ سبب التعاقد مع تيميروف هو حصوله على لقب هداف الدوري العراقي للموسم الماضي وإمكاناته الفنية والروحية العالية التي تحلى بها ومساهمته مع أربيل في حصوله على المركز الثالث الموسم الماضي.

وأحرز تيميروف 28 هدفًا في صدارة هدافي الدوري بفارق ثمانية أهداف أمام السوري علاء الدين الدالي، مهاجم الموصل، وتسعة أمام بيتر كوركيس، مهاجم دهوك.

غير أن الإيطالي فابيو كانافارو، مدرب المنتخب الأوزبكستاني، استبعد المهاجم من قائمة المنتخب لمونديال 2026، الجاري حاليًّا في أمريكا الشمالية.