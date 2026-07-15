سيماكان يدعم تحضيرات النصر

انضم الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى تحضيرات الفريق للموسم الرياضي الجديد، بعد غيابه عن بداية فترة الإعداد لظروف شخصية، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ سيماكان شارك في الحصة التدريبية الأولى، الأربعاء، على ملعب «دار النصر»، بعد أن أنهى الظروف التي أبعدته عن تدريبات الأسبوع الماضي، ليبدأ برنامجه الإعدادي تحت إشراف الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق الجديد.

واستأنف النصر تدريباته في الرياض عقب نهاية المعسكر القصير الذي نظَّمه في أبها واستمر يومين، ضمن المرحلة الأولى من التحضيرات، على أن تغادر البعثة إلى لشبونة، العاصمة البرتغالية، 25 يوليو الجاري، لاستكمال البرنامج الإعدادي الخارجي.

وبدأ الفريق العاصمي استعداداته في ظل غياب عدد من لاعبيه الدوليين، بعد منحهم إجازة إضافية نظير مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتضم قائمة الغائبين نواف العقيدي، عبد الإله العمري، نواف بوشل، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، إلى جانب السنغالي ساديو ماني، والبرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليش.

وينتظر أن يلتحق اللاعبون الدوليون بتدريبات الفريق تباعًا بعد نهاية فترات الراحة الممنوحة لهم.

ويدشن النصر الموسم الجديد بقيادة بوستيكوجلو، الذي تولى المهمة الفنية خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، بعد تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وتنتظر النصر أربعة استحقاقات خلال الموسم المقبل، تتمثل في دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.