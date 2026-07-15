رسميّا.. بوردو خارج البطولات الفرنسية

أقصي نادي بوردو العريق، الذي لعب في الدرجة الرابعة خلال العامين الأخيرين، من البطولات الوطنية، وسيلعب الموسم المقبل في الدرجة السادسة في أفضل الأحوال، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة المالية في كرة القدم الفرنسية، الأربعاء.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن بوردو هبوطه إلى الدرجة الخامسة بقرار من هيئة الرقابة المالية، بسبب عجزه المالي، مؤكدًا نيته استئناف القرار.

لكنه لم يوفق في الاستئناف الذي تقدم به، ما أدى إلى عدم الاكتفاء بإنزاله إلى الدرجة الخامسة بل بات الآن في الدرجة السادسة.

وفشل النادي، المتوَّج بلقب الدوري الفرنسي ست مرات آخرها عام 2009 لكنه هبط حتى الدرجة الرابعة، ومالكه الإسباني-اللوكسمبورجي جيرار لوبيس، في سد عجز مالي يبلغ 10.3 مليون دولار.

وأجرى النادي منذ أبريل الماضي محادثات مع شركة «سبارتا كابيتال» البريطانية بشأن الاستحواذ عليه، مع الأمل بأن يؤمن جراء ذلك 10 ملايين دولار، للمساعدة في تمويل الموسم الجديد.

لكن مع حلول موعد البت بالاستئناف، لم يتمكن من تأمين المبلغ اللازم لسد عجزه لموسم 2025ـ2026 وتمويل موسم 2026ـ2027.

وهبط بوردو من الدرجة الثانية إلى الرابعة في 2024 بعد إعلانه الإفلاس، ليتحوّل إلى نادٍ هاو للمرة الأولى منذ نحو 90 عامًا.

ومرَّ على النادي نجوم كبار مثل زين الدين زيدان وجان تيجانا وبيكسنتي ليزارازو.