تعديلات إنجليزية.. وسيميوني يغيّر الأرجنتين

أجرى الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، بعض التعديلات على تشكيله الأساسي، من أجل مقارعة الأرجنتين، حامل اللقب، مساء الأربعاء، في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن نصف نهائي كأس العالم.

ويبدأ توخيل المباراة المرتقبة بعناصره المعتادة، مثل الحارس جوردان بيكفورد والمهاجم هاري كين، مع إضافاتٍ على التشكيل تصنع الاختلاف عن المباراتين الماضيتين، أمام المكسيك ثم النرويج.

ويعيد الألماني الظهيرين ريس جيمس ودجيد سبينس إلى المجموعة الأساسية، على حساب المدافع إزري كونسا ونيكو أورايلي، الظهير الأيسر. وللمرة الأولى، يلعب الجناح مورجان روجرز من البداية في الأدوار الإقصائية للمونديال، مقتنصًا الخانة من الجناح بوكايو ساكا.

ويستمر «الأسود الثلاثة» في الاعتماد على ثنائية الدفاع المؤلّفة من مارك جويهي وجون ستونز، وديكلان رايس وإليوت أندرسون، لاعبَي الوسط، والجناح أنتوني جوردون، وجود بيلينجهام، لاعب الوسط الهجومي، خلف كين.

على الجانب الآخر، يحافظ الأرجنتيني ليونيل سكالوني على تشكيله، مع تعديل وحيد، يتمثل في دخول جيوفاني سيميوني إلى خط الوسط على حساب رودريجو دي بول.

ويعتمد «راقصو التانجو» على إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، والمدافعَين كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز، والظهير ناهويل مولينا ونيكولا تاجليافيكو. وفي الوسط، يلعب لياندرو باريديس وإنزو فيرنانديز وأليكسيس ماكاليستر. ويتواصل حضور النجم الكبير ليونيل ميسي في الهجوم، وإلى جواره جوليان ألفاريز.

ويتأهل الفائز من المنتخبين إلى المباراة النهائية، الأحد، لمواجهة إسبانيا، الذي فاز على نظيره الفرنسي 2ـ0، الثلاثاء، ضمن دور الأربعة.