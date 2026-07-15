الفيحاء يضم مورا حتى 2028

أعلن نادي الفيحاء، الأربعاء، رسميًّا عن التعاقد مع البرازيلي هوجو مورا، لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من فاسكو دا جاما بموجب عقد يمتد حتى 2028.

وجرت مراسم التوقيع مع البرازيلي مورا «28 عامًا» في مقر معسكر الفريق بمدينة زالتبومل الهولندية، بحضور الدكتور توفيق المديهيم، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأبدى مورا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، مؤكدًا تطلعه لخوض هذه التجربة الجديدة، وبذل أقصى جهوده مع زملائه للمساهمة في تحقيق تطلعات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتدرج البرازيلي هوجو مورا في الفئات السنية بنادي فلامنجو، وصولًا إلى الفريق الأول عام 2018، وقضى معه موسمين خاض خلالهما 31 مباراة وسجَّل هدفًا وحيدًا وصنع مثله، ومن ثم خاض تجريبيتين على سبيل الإعارة مع ناديي كوريتيبا، وأتلتيكو باراناينسي، قبل انتقاله إلى فاسكو دا جاما عام 2024.

وخلال مسيرته مع فاسكو دا جاما خاض مورا 119 مباراة، أحرز خلالها أربعة أهداف وصنع سبعة، حسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وعلى الصعيد الدولي، مثَّل مورا المنتخبات البرازيلية للفئات السنية دون أن يحظى بفرصة ارتداء قميص المنتخب الأول.