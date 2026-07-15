5 تجارب تجهز نيوم في إسبانيا

يخوض فريق نيوم الأول لكرة القدم خمس مباريات تجريبية خلال معسكره الجاري في إسبانيا، ضمن تحضيراته للموسم الجديد، وفقًا لما كشف عنه النادي، الأربعاء.

ويستهل نيوم المواجهات التجريبية أمام بيتربورو يونايتد الإنجليزي، الجمعة المقبل، وبعدها بخمسة أيام يلاقي غرناطة الإسباني، ومن ثم يواجه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في 24 يوليو الجاري، وتليها مباراة رابعة ضد العربي القطري في 27 منه، ويختتمها بلقاء لامس بالماس الإسباني في 31 من الشهر الجاري.

ويستمر معسكر نيوم في إسبانيا نحو ثلاثة أسابيع، ويتضمن تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

ويتأهب نيوم لموسم جديد يخوض خلاله منافسات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى دوري أبطال الخليج للأندية.