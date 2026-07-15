الفيصلي ينطلق

خاض لاعبو فريق الفيصلي الحصة التدريبية الأولى في معسكر سلوفينيا، الأربعاء، ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات للموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الفيصلي)