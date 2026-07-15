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الفيصلي ينطلق

2026.07.15 | 10:11 pm
خاض لاعبو فريق الفيصلي الحصة التدريبية الأولى في معسكر سلوفينيا، الأربعاء، ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات للموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الفيصلي)
الفيصلي ينطلق

الفيصلي ينطلق

الفيصلي ينطلق

الفيصلي ينطلق

الفيصلي ينطلق