مولي: طالبوني بالتوقف عن السباحة

كشفت السباحة الأسترالية مولي أوكالاجان، البطلة الأولمبية، الأربعاء، عن أنَّها تلقت تعليمات بالتوقف عن السباحة فورًا الشهر الماضي، بسبب كسور إجهادية في العمود الفقري، ولكن سُمح لها بالمشاركة في دورة ألعاب الكومنولث الأسبوع المقبل.

وتحدثت أوكالاجان، بطلة سباق 200 م حرة في أولمبياد باريس 2024، عن معاناتها قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في جلاسكو 23 يوليو، وبطولة بان باسيفيك للسباحة في كاليفورنيا أغسطس المقبل.

وكتبت السباحة، صاحبة الـ 22 عامًا، في حسابها على «إنستجرام»: «أُبلغت الشهر الماضي أنني لن أتمكن من المشاركة في التصفيات المحلية، أو دورة ألعاب الكومنولث، أو بطولة بان باسيفيك، كما طُلب مني التوقف عن السباحة فورًا».

وأضافت المتوَّجة بخمس ذهبيات أولمبية وبـ 11 في بطولات العالم «لقد كانت لحظة أكدت لي مدى أهمية تمثيل أستراليا بالنسبة لي، ومدى رغبتي الشديدة في أن أكون جزءًا من هذا الفريق».

وأوضحت مولي أنَّ الفحوصات أظهرت وجود كسور إجهادية ووذمة عظمية في فقرات أسفل ظهرها، وأنَّ فريقها استشار اختصاصيًّا في العمود الفقري.