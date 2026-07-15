عبد العزيز بن سعود يزور ملعب طيران الرياض

زار الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، الأربعاء، وحدة الرقابة التنظيمية في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو «أتلتيكو مدريد» في مدريد، العاصمة الإسبانية، برفقة فرناندو مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، اطّلع وزير الداخلية خلال الزيارة على المنظومة التقنية لأمن الفعاليات الرياضية في الملعب، كما استمع إلى شرح عن منظومة إدارة أمن الفعاليات الرياضية وإدارة الحشود.

كما استعرض الوزير آليات الاستجابة للحالات الطارئة، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة خلال استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.